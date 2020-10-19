إلقاء القبض على شاب هدد رجال الشرطة بدبي وتلفّظ بعبارات مخالفة للقانون

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف مصدر أمني في شرطة دبي عن إلقاء القبض على شاب نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يشتم فيه رجال الشرطة، ويوجه عبارات تهديد ووعيد بألفاظ يعاقب عليها القانون كما تطاول على طريقة عملهم، وأنه تمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وقال المصدر لـ «البيان» إن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي غرفة العمليات اتصالاً من رجل خليجي يشكو فيها من ابنه البالغ 24 عاماً بأنه يثير الفوضى في المنزل ولا يستطيع السيطرة عليه، وانتقل رجال الشرطة إلى موقع البلاغ لتقديم المساعدة، وتم الاستئذان والدخول إلى المنزل وحاولت الشرطة تهدئة الابن وطلبه، لكن أمه طلبت من الشرطة تركه وعدم اصطحابه معهم وبالفعل غادروا المكان بعد أن وافق الأب على ذلك، وبعدها بحوالي ساعة قام الشاب بنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يهدد فيه رجال الشرطة ويتوعدهم ويوجه لهم اتهامات باطلة بألفاظ نابية، وتم إلقاء القبض عليه.

وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته رقم 20 على أن «يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية، وإذا وقع السب أو القذف بحق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة».

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