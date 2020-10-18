شرطة دبي تقبض على شاب هدد رجال الشرطة

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة دبي القبض على شاب قام عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر مقطع فيديو يقوم بالسب والتهديد والوعيد لرجال الشرطة، وتم تحويله إلى الجهات المختصة.

يذكر أن قانون مكافحة جرائم المعلومات في المادة رقم (20) يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، فإذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عدّ ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة.

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