إحالة قائد مركبة اقتحم محطة وقود في الشارقة إلى النيابة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أفاد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة لـ «البيان» بأن قائد مركبة كان يقود سيارته بسرعة فقد السيطرة عليها على شارع الاتحاد باتجاه دبي الثلاثاء الماضي عند 11.45 مساء، فاقتحم محطة وقود واصطدم بها، متسبباً بإصابات خفيفة وضرراً مادياً بالمحطة، وتمت إحالته إلى النيابة لإكمال إجراءات التحقيق.

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وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لحادث اقتحام مركبة لمحطة وقود، حيث أظهر الفيديو عمال المحطة وهم يؤدون عملهم، وفجأة تأتي سيارة مسرعة وتنحرف عن الطريق باتجاه العمال داخل المحطة، ففروا قبل لحظات من اصطدام السيارة بالمحطة.

ودعا القائد العام لشرطة الشارقة جميع السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة التقيد والالتزام بالإرشادات وقوانين السير والمرور التي تضمن سلامتهم وسلامة الآخرين وسلامة مستخدمي الطريق، حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، لافتاً إلى أن هناك الكثير من حملات التوعية المرورية التي تنظمها إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة للشرطة، وتهدف إلى تنظيم الحركة المرورية بما يرفع نسبة الأمان على طرقات الإمارة والدولة بشكل عام.

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