370 دراجة مخالفة تضبطها «مرور دبي» في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

أكد العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، أن حملة الدراجات الهوائية والكهربائية في منطقة ديرة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط (370) دراجة مخالفة لقواعد السير والمرور.

وأشار العقيد جمعة بن سويدان إلى أن الحملات الضبطية التي نظمتها إدارة دوريات ديرة في مناطق الاختصاص لضبط الدراجات الهوائية والكهربائية المخالفة لقواعد السير، كانت تهدف إلى الحد من الوفيات والإعاقات والإصابات الناجمة عن حوادث تلك الدراجات، والتي غالباً ما تُعرّض قائديها لحوادث الاصطدام، خاصة أولئك الذين يسيرون عكس اتجاه السير.

وعلى الأرصفة في الأسواق التجارية، وبين الأزقة الضيقة، فيعرّضون بذلك حياتهم وحياة المارة إلى الخطر، بالإضافة إلى تجاوزاتهم عند قيادتها على الطرق، وعبورهم الشوارع بطريقة خطرة جداً، والتنقل بالدراجة من شارع إلى آخر عبر الجزيرة الفاصلة لاتجاهي الشارع العام.

مخالفات

وأوضح أن أغلب الشوارع والمناطق التي شهدت ارتكاباً للمخالفات تمثلت في شارع عمّان، وشارع الخليج، وسوق الخضار والفواكه، ومدينة دبي العالمية، ومنطقة القصيص، ومنطقة المرقبات، ومنطقة نايف، وأخيراً منطقة العمال.

ولفت العقيد جمعة بن سويدان، إلى أن هناك شروطاً ووسائل للسلامة يجب على سائقي تلك الدراجات اتباعها عند قيادة تلك الدراجات، تتمثل في احترام راكبي الدراجات الهوائية لقوانين السير، ووضع خوذة تستوفي المعايير أثناء القيادة على الطريق العام، إذ إن ارتداء الخوذة بشكل سليم يخفف من مخاطر إصابة الرأس في حال التعرض لحادث مروري.

إضافة إلى ارتداء السترة العاكسة أثناء القيادة، والتقيد بالإشارات الضوئية، والإشارات الأخرى الموجودة على الطريق، وبإرشادات شرطي المرور، كما يجب تثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مقدمة الدراجة الهوائية، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، ويجب أن تكون الدراجات الهوائية مجهزة بمكابح صالحة.

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