وفاة مواطن في حادث تصادم بين مركبتين برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الببان

توفي مواطن في العقد الثاني من العمر اليوم، إثر حادث تصادم مركبتين في منطقة إذن برأس الخيمة.

وكشف التفاصيل العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات الذي تواجد في مكان الحادث، مع عدد من الضباط المعنيين.

وذكر العميد، أنه في تمام الساعة 8:30 من صباح يوم أمس الأربعاء تلقت غرفة العمليات بلاغ بوقوع حادث مروري وعلى إثره تم انتقال جميع الجهات المعنية لموقع الحادث وتبين أن المركبة التي يقودها المواطن كانت تسير على مسار التجاوز حيث تفاجأ السائق بوجود مركبة صهريج مياه (تنكر) متوقفة على طرف الطريق من جهة اليسار، وذلك لري الزرع على جانب الطريق، وحاول السائق تفادي الصهريج بالانعطاف جهة اليمين لكنه اصطدم به، ونتج عن الاصطدام وفاته في موقع الحادث.



وتم نقل المتوفي إلى مستشفي صقر، وتحويل الملف للجهات المختصة لاستكمال الإجراءت القانونية.



وناشد العميد النقبي السائقين ومستخدمي الطريق الانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق والتقيد بالسرعات القانونية واتباع القواعد والتعليمات تفادياً لوقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة التى تحصد الأرواح، وتترك الألم والحسرة في قلوب ذويهم وعائلاتهم، داعياً أفراد المجتمع الالتزام بقوانين السير والمرور للإسهام في الوصول لأعلى معاير السلامة المرورية وخفض نسبة الوفيات.

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