وفاة شخصين نتيجة تدهور مركبة في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

تسببت القيادة بسرعة زائدة عن الحد المقرر للطريق، في وفاة مواطنين وإصابة ثالث، إثر حادث مروري، وقع مساء أول من أمس، على طريق محافز - نزوى بإمارة الشارقة، والذي أسفر عن تحطم المركبة بالكامل.

وأوضح المقدم محمد عبد الله علاي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة أن: «غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة 4:30 من مساء أول من أمس، يفيد بوقوع حادث تدهور مركبة على طريق محافز ونزوى، وفور تلقي البلاغ، هرعت إلى موقع الحادث دوريات الشرطة والإسعاف الوطني، حيث تبين إصابة قائد المركبة واثنين من مرافقيه بإصابات بليغة، توفي على إثرها اثنان منهم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأرجع مدير إدارة المرور والدوريات، سبب وقوع الحادث، إلى انفجار الإطار الخلفي من الجانب الأيسر للمركبة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة، حيث أدى ذلك إلى انحراف المركبة عن الطريق العام جهة اليمين، ومن ثم اندفعت إلى خارج الطريق، بمسافة 73 متراً، واستقرت وسط الكثبان الرملية على جانب الطريق، بعد تدهورها لـ 3 مرات، وانفصل الإطار المنفجر لـ 205 أمتار عن المركبة.

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