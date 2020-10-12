شرطة دبي تُنقذ سائق رافعة أصيب بنوبة قلبية على علو 65 متراً

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت فرق المهمات الصعبة والإنقاذ البري في إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، من إنقاذ سائق رافعة بعد أن أصيب بنوبة قلبية أثناء أداء مهام عمله على علو يبلغ 65 متراً.

وقال المقدم يحيى حسين محمد، رئيس قسم المهمات الصعبة في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقت بلاغاً عن إصابة سائق بنوبة قلبية في أعلى الرافعة الضخمة المُخصصة لإخراج الحاويات "الكونتينر" من السفن في ميناء جبل علي، حيث انتقلت على الفور فرق المهمات الصعبة والإنقاذ البري والدفاع المدني بدبي والإسعاف إلى المكان.

وأوضح أن السائق خلال أداء مهام عمله أصيب بإعياء شديد بشكل مفاجئ، تطور إلى تعرضه لجلطة دموية، مشيراً إلى أنه أصبح عالقاً على أعلى الرافعة التي تتواجد على ارتفاع 13 طابقاً سكنياًّ بعلو 65 متراً عن الأرض.

وبيّن المقدم يحيى حسين محمد أن المشاركين في عملية الإنقاذ تمكنوا من الصعود إلى أعلى الرافعة والوصول إلى السائق، ثم العمل فوراً على تقديم الإسعافات الأولية التي ساهمت في استقرار وضعه الصحي، وذلك تمهيداً لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم.

ولفت إلى أن التحدي الأصعب كان يتمثل في إنزال السائق من أعلى الرافعة إلى سيارة الإسعاف، خاصة في ظل تعطل المصعد الكهربائي، ما استدعى من جميع الفنيين العمل على إصلاحه وتشغيله بطريقة يدوية ثم نقل السائق عبره وصولاً إلى الطابق الأول.

وأضاف: "بعد الوصول إلى الطابق الأول، المحطة الأخيرة للمصعد، استخدمت فرق المهمات الصعبة نقالة مُتخصصة في عمليات الإنقاذ لنقل السائق عبر السلالم الضيقة وإنزاله يدوياً إلى سيارة الإسعاف، ثم إلى المستشفى حيث تلقى العلاج الطبي المتخصص."

وأثنى المقدم يحيى حسين محمد على العمل المشترك والتعاون من قبل كل الفرق المشاركة في إنقاذ سائق الرافعة من شرطة دبي والدفاع المدني في دبي وإسعاف دبي، والتسهيلات التي قدمتها موانئ دبي العالمية لدعم جهود فرق العمل المختلفة.

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