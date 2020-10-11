شرطة الرفاعة بدبي تضبط 737 دراجة مخالفة منذ بداية العام

المصدر: البيان الإلكتروني

قال العميد أحمد ثاني بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة بدبي، بأن المركز ضبط 737 دراجة هوائية وكهربائية مخالفة منذ بداية العام، وذلك لعدم التزام قائديها بقوانين السير والمرور، وإجراءات السلامة المتبعة، ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح العميد بن غليطة أن الحملات التفتيشية التي ينفذها المركز في مناطق اختصاصه، تأتي بناءاً على توجيهات القيادة بتكثيف الحملات المرورية على مستخدمي الدراجات الهوائية المخالفة لقانون السير والمرور، والتي تشوه المنظر العام للإمارة، وهو ما ِأسفر عن ضبط 737 دراجة هوائية وكهربائية في مناطق الاختصاص، مؤكداً حرص المركز على حماية أرواح مستخدمي الطريق، وتعزيز الدور الأمني لشرطة دبي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ونشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع.

وأضاف أن مثل هذه الحملات تُسهم في تفادي وقوع حوادث الدهس، والحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، بسبب قيادة الدراجات الهوائية والكهربائية بصورة غير قانونية على الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك دون ارتداء العاكس الفسفوري والخوذة، مشيراً إلى أن هنالك بعضاً من مستخدمي الدراجات الهوائية الذين يربطونها في الشواخص المرورية عند التقاطعات، ومنهم من يسيرون عكس اتجاه حركة السير وعلى الأرصفة، ما يسبب حوادث مرورية، ويعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز