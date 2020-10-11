«المهمات الصعبة بشرطة دبي» يتعامل مع 86 حادثاً منذ بداية العام

المصدر: دبي - البيان

أكد المقدم يحيى حسين محمد، رئيس قسم المهمات الصعبة في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، أن القسم تعامل من بداية العام الجاري وحتى يوم الثلاثين من شهر سبتمبر الماضي، مع 86 حادثاً متنوعاً أسفر عن إنقاذ عالقين في سيارات ومصاعد ومنازل، وأشخاص سقطوا من مرتفعات، وآخرين محصورين في أماكن ضيقة وحفر، وعالقين في أودية جراء السيول، إلى جانب إنقاذ أشخاص في حوادث حريق بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

وأشار إلى أن فرق المهام الصعبة وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة العميد الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، جاهزة دائماً للتعامل مع كافة الحوادث الطارئة وعلى مدار 24 ساعة، حيث يتم تقسيم الفرق ضمن نظام المناوبات ليكون أفرادها على أهبة الاستعداد في أية ساعة يتلقون فيها بلاغاً عن تعرض أي شخص لحادث طارئ.

ولفت إلى أن فرق المهمات الصعبة في شرطة دبي حققت سرعة استجابة للتعامل مع الحوادث وصلت إلى 9 دقائق، وذلك بفضل انتشار فرق الإنقاذ في 8 نقاط برية تابعة لإدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في مختلف أرجاء دبي، إلى جانب الجهوزية والاستعداد الدائمين لكافة أعضاء الفرق على مدار 24 ساعة.

وأضاف إن القسم نفذ منذ بداية العام الجاري 25 دورة تأهيل وتطوير للكوادر البشرية وفرق الإنقاذ في مختلف المجالات، وتنوعت هذه الدورات بين مهام «البحث والانتشال»، والغوص للمُنقذين، والغوص الليلي، والغوص في حطام السفن، وغوص الأعماق، والتعامل مع مطفأة الحريق، والتعريف بمعدات الإنقاذ، وكيفية التعامل مع معدات الإنقاذ البري، والإسعافات الأولية، والتعامل مع أجهزة الإنارة المستخدمة في عمليات الإنقاذ، وطرق الإنقاذ في حوادث الطرق، والإطفاء الرغوي، واستخدام بالونات الانتشال، واستخدام الرافعات الثقيلة، والرافعات الخفيفة، والسباحة، والتعامل مع المصاعد، وفتح أبواب السيارات وغيرها.

الحوادث الصحراوية

وحول الجهوزية للتعامل مع الحوادث الصحراوية وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي تكثر فيه الرحلات البرية، قال المقدم يحيى حسين محمد إن فرق المهمات الصعبة في شرطة دبي مدربة على أعلى مستوى للتعامل مع حوادث الصحراء ونجدة الناس، مبيناً أن شرطة دبي تستخدم في هذا النوع من الإنقاذ أفضل أنواع سيارات الدفع الرباعي والدراجات إضافة إلى الطائرات من دون طيار، وكذلك الطائرة العمودية.

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