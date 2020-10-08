شرطة أبوظبي تستخدم تقنية الليزك المتطورة لتصحيح الإبصار

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت شرطة أبوظبي باستخدام تقنية حديثة لتصحيح الإبصار في وحدة الإبصار و الليزك والتي تعتبر من أوائل التقنيات على مستوى الدولة في إستخدام هذا النوع للعلاج الطبي.

وأوضحت العقيد ثريا علي الهاشمي مدير إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي ان التقنية تركز على استخدام الليزك السطحي الحديث (ترانز بي آر كي) من دون تدخل الطبيب الجراح إذ يقوم الجهاز بالمعالجة كاملة.

وأفاد الرائد طبيب أحمد عبدالله مليح النيادي استشاري طب جراحة العيون في وحدة الإبصار والليزك أن إستخدام التقنية المتطورة تمكن الطبيب المعالج من اختصار وقت اجراء العملية الجراحية من عشرة دقائق الى دقيقة واحدة لكل عين بتحديد الطبقات المراد علاجها بدقة متناهية مستبعداً وقوع الاخطاء البشرية والمضاعفات الجراحية.

ودعت إدارة الخدمات الطبية بمناسبة اليوم العالمي للبصر والذي يصادف الثامن من أكتوبر كل عام الجمهور والمنتسبين لحماية العيون من الأجهزة الالكترونية واخذ استراحة متكررة عند استخدامها والحد من استخدام الهاتف قبل النوم ونظافة الشاشة وتقليل اضاءتها وكذلك رمش العين المتكرر واستخدام قطرات مرطبة عند الشعور بالجفاف وضبط اضاءة المكان والتوهج المباشر للعين .

كما نصحت كبار السن من المصابين بمرض السكر بضرورة اجراء الفحص الطبي الدائم لحماية العين من الامراض وعند الشعور بأية مضاعفات والتهابات مرضية كاحمرار العين مراجعة الطبيب المختص.

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