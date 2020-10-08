مالك شركة يتهم شقيقه بسرقة العلامة التجارية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أقام مالك شركة دعوى قضائية على شقيقه طالباً الحكم بإلغاء تسجيل العلامة التجارية المسجلة باسمه، وشطب تسجيل الوكالة التجارية الخاصة بهذه العلامة لدى وزارة الاقتصاد وتعويضه عن الخسائر الفائتة.

وقال شرحاً للدعوى: «إن شركة في دولة الهند كانت تمتلك العلامة التجارية موضوع النزاع منذ عام 1978 ثم آلت ملكيتها إليه باعتباره المالك الوحيد لهذه العلامة المسجلة باسمه في دولة الهند، وأن المشكو ضده الأول «شقيق مالك الشركة الشاكية»، قام بتوزيع منتجات الشاكي من خلال شركات «المشكو ضده» باعتبارها ممثلة للشاكي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنه فوجئ لاحقاً بقيام شقيقه باستيراد المنتجات من آخرين تحت نفس العلامة، ثم قام بتسجيلها باسمه لدى وزارة الاقتصاد، مما ألحق به أضراراً وخسائر مادية.

وأثناء نظر الدعوى أقيمت دعوى متقابلة بشطب العلامة المسجلة باسم الشركة المشكو ضدها، وقضت المحكمة في الدعوى الأصلية بشطب العلامة التجارية باسم المدعي الأول «شقيق مالك الشركة الشاكية» وبشطب تسجيـل الوكالة التجاريـة الخاصة بهذه العلامة لدى وزارة الاقتصاد وفي الدعوى المتقابلة برفضها موضوعاً. واستأنف المشكو ضدهم الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، بإلغاء حكم أول درجة وبرفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة بشطب تسجيل علامة الشركة الشاكية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز