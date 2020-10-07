شرطة دبي تضبط 269 دراجة مخالفة خلال أسبوع

المصدر: البيان الإلكتروني

أفاد العميد أحمد ثاني بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة بدبي، بأن المركز ضبط 269 دراجة هوائية وكهربائية مخالفة خلال حملة مرورية استمرت لمدة أسبوع بالتعاون مع بلدية دبي.

وأوضح العميد بن غليطة أنه بناءاً على توجيهات القيادة بتكثيف الحملات المرورية على مستخدمي الدراجات الهوائية المخالفة لقانون السير والمرور، والتي تشوه المنظر العام للإمارة، عمد مركز شرطة الرفاعة إلى تشكيل فريق برئاسة المقدم محمد أحمد اشكناني رئيس قسم التسجيل المروري في المركز لإطلاق حملة بالتعاون مع بلدية دبي لمدة أسبوع لضبط المخالفين، وأسفرت الحملة عن ضبط 239 دراجة هوائية، و30 دراجة كهربائية في مناطق الاختصاص، مشيراً إلى أن منطقة الكرامة جاءت في المرتبة الأولى في عدد الضبطيات، تلتها منطقة سوق الكبير، ثم شارع الرولة، وأخيراً منطقة المنخول.

وأضاف أن مثل هذه الحملات تُسهم في تفادي وقوع حوادث الدهس، والحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، بسبب قيادة الدراجات الهوائية والكهربائية بصورة غير قانونية على الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك دون ارتداء العاكس الفسفوري والخوذة، مشيراً إلى أن هنالك بعضاً من مستخدمي الدراجات الهوائية الذين يربطونها في الشواخص المرورية عند التقاطعات، ومنهم من يسيرون عكس اتجاه حركة السير وعلى الأرصفة، ما يسبب حوادث مرورية، ويعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

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