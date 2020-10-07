قبل أن يفرحوا بمسروقاتهم.. شرطة عجمان تقبض على عصابة سرقت 3 ملايين درهم بأقل من 24 ساعة

المصدر: عجمان - البيان

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان من إحكام القبض على عصابة من خمسة أشخاص استولت على مبلغ 3 ملايين و280 ألف درهم بالتهديد بالسلاح الأبيض خلال أقل من أربع وعشرين ساعة.

وتفصيلاً أفاد المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات يفيد بتعرض أشخاص للاعتداء بالضرب في مركبتهم والاستيلاء على مبلغ كبير من المال كان بحوزتهم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من رجال التحريات لمتابعة القضية وضبط المشتبه بهم، وبمعاينة المكان تبين أن المجني عليهم يعملون بإحدى شركات الصرافة الكبرى في الإمارة، كانوا بصدد نقل مبلغ 3 ملايين و280 ألف درهم باستخدام سيارة مدنية دون اتخاذ أي احتياطات أمنية، مخالفين بذلك قانون نقل الأموال.

وبالبحث والتحري تبين أن المشتبه بهم خمسة أشخاص ثلاثة منهم من الجنسية العربية، ومشتبه به خليجي والآخر آسيوي، استعاروا مركبة من صديقهم لارتكاب الجريمة وسرقة المبلغ المالي، وبخبرة ودهاء رجال التحريات وسرعة الاستجابة تم ضبط المشتبه الأول في إمارة عجمان وتوالى وقوع أفراد العصابة في قبضة الشرطة واحداً تلو الآخر حتى تم إحكام القبض على جميع أفراد العصابة بالتنسيق مع القيادات الشرطية في إمارتي دبي والفجيرة، مع استرداد المبلغ المسروق خلال أربع وعشرين ساعة من ارتكاب الجريمة.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين في زمن قياسي، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بالدرجة القصوى في تطبيق الإجراءات السليمة لنقل الأموال وعدم الاستهانة بها، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.

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