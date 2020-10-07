محاكمة مندوب سرق 190 ألفاً من مكتب محاماة

المصدر: (دبي - البيان)

أحالت النيابة العامة في دبي مندوباً يعمل بمكتب للمحاماة والاستشارات القانونية إلى محكمة الجنايات، عن سرقته 190 ألف درهم، حيث قام بتحرير بيانات لـ 3 شيكات، ووضع تواقيع على تلك الشيكات، ونسب صدورها للمجني عليه «صاحب المكتب»، وقدمها للبنك مع علمه بتزويرها.

وتفصيلاً قال المستشار فهد عبدالعزيز الزرعوني رئيس نيابة أول، بنيابة ديرة: «بينت تحقيقات النيابة أن المتهم كان يقوم بمتابعة أوامر التنفيذ في محاكم دبي، وقبل أسبوعين من فتح البلاغ تم إنهاء خدماته في المكتب بالتراضي، وتم تسليمه كامل مستحقاته، وبناء على ذلك تم إلغاء إقامته وبطاقة عمله».

وتابع: «اتضح أن المتهم خطط لسرقة المجني عليه «صاحب مكتب المحاماة والاستشارات القانونية»، بعد أن استغنى عن خدماته، وقرر أن يلوذ بالفرار في يوم الواقعة نفسه عائداً إلى بلاده، إلا أن خطته باءت بالفشل، حيث اكتشف المجني عليه عملية سحب الأموال من البنك وسرقته للشيكات العائدة للمكتب، وذلك عن طريق الرسائل النصية، التي وردته من البنك على هاتفه بمبلغ 80 ألف درهم ورسالة نصية أخرى بـ 100 ألف درهم، حيث قام المجني عليه بفتح بلاغ فوراً، والإبلاغ عن السرقة والتزوير».

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