«السلامة الغذائية» تغلق «ملك الكرك» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة " كافيتريا ملك الكرك" بأبوظبي والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-1080644، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار العديد من المخالفات المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، منها سوء نظافة المنشأة بشكل عام، وسوء نظافة معدات التقطيع، وعدم توفر مغسلة منفصلة للأغذية، ورصد وجود حشرات في منطقة التحضير وعدم صيانة الأرفف الداخلية في المطبخ، وغيرها من المخالفات.

ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، إذ قام المفتشون بتحرير ثلاث مخالفات وإنذار نهائي بالإغلاق خلال الفترة من 22 يوليو الماضي وحتى صدور قرار الإغلاق، حيث لم تقم المنشأة بتصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات الواردة في كل مخالفة.

ولفتت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات تأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولا إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز