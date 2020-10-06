10 سنوات سجناً لمعتدٍ على صديقه بالساطور

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بالسجن 10 سنوات على آسيوي، شرع في قتل زميله داخل غرفة سكن العمل، كما أمرت بإبعاد المتهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى نشوب خلافات بين المتهم والمجني عليه، حيث قام المتهم بمباغتة صديقه عند نومه، لينهال عليه بعدة ضربات بالساطور، محدثاً عاهات مستديمة بالكتف والرأس، وليتم على إثرها الإمساك بالمتهم، وإبلاغ الشرطة والإسعاف، التي نقلت المجني عليه إلى المستشفى، وهو يعاني نزيفاً حاداً.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، عدة تهم، منها: «الشروع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار، حيث اعترف المتهم خلال التحقيقات، أنه تعرض لمضايقات المجني عليه، كما تم توجيهه الاتهام في المتاجرة بالعملة، ليتم تحويل ملف القضية إلى المحكمة المختصة».

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