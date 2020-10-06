تسرق بطاقة بنكية لشراء أدوات تجميل

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، برئاسة القاضي سامح شاكر، بالحبس سنة، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، بحق فتاة من الجنسية العربية، في قضية سرقة محفظة نقدية، واستغلال البطاقة البنكية.

وتعود تفاصيل القضية، عند مراجعة المتهمة لإحدى العيادات الطبية، لتشاهد المجني عليها تنسى حافظة نقودها على طاولة الاستقبال، ولتبادر المتهمة بسرقتها، والهروب سريعاً إلى الصيدلية أسفل المبنى، لشراء أدوات تجميل، وليصل رسالة نصية إلى هاتف المجني عليها بشراء منتجات بالبطاقة الخاصة بها، لتبادر بتقديم بلاغ إلى الجهات المختصة.

لم تترك المتهمة الوقت أمام المجني عليها لإيقاف حساب البطاقة البنكية، حيث سارعت إلى إحدى شركات تأجير السيارات، حيث قامت باستئجار سيارة، وفور خروجها من الشركة بالسيارة، قامت بارتكاب حادث مروري، فتركتها وفرت من موقع الحادث.

وفور استلام البلاغ، تحركت فرق التحريات التي قامت بحل لغز الجريمة، بعد مراجعة سجلات العيادة وكاميرات المراقبة، ليتم رصد تحركات المتهمة، والتعرف إلى هويتها، والقبض عليها وتحويلها للجهات المختصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز