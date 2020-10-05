حبس وغرامة 5 آسيويين لخطفهم شاباً والاعتداء عليه

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان، بالحبس 6 أشهر، على 5 متهمين آسيويين، بتهمة الاعتداء البسيط والخطف.

كما قررت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس، بتغريم كل واحد منهم مبلغ 50 ألف درهم، عن تهمتي التصوير، بدون إذن، ونشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت المحكمة مصادرة هواتفهم المتحركة، وإبعادهم جميعاً عن الدولة، بعد انتهاء فترة محكوميتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام المتهمين بخطف المجني عليه، وهو شاب آسيوي الجنسية، وحجزه وحرمانه من حريته لـ 5 أيام، بغير وجه حق، وباستعمال القوة والتهديد، بغرض الكسب والانتقام، حيث تم استدراجه من مسكنه عن طريق الحيلة، وعند حضوره، قاموا بشل حركته وتقييده وحبسه في غرفة بمسكنهم، وبعد ربطه من يديه ورجليه، تم تعليقه على خشبة في فناء المسكن، وتم الاعتداء على سلامة جسده.

وقام عدد من المتهمين بتصويره، من خلال هواتفهم المتحركة، وهو معلق، خلال ربطه من رجليه، وإرسال الصور مع فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى والد المجني عليه خارج الدولة، مطالبين بمبلغ مالي كبير، نظير إخلاء سبيل ابنه.

وعند وصول الصور والفيديو إلى أهل المجني عليه، سارع شقيقه المقيم في الدولة، لإبلاغ الشرطة عن الحادثة، وعلى الفور، تحركت الجهات المختصة، وجرى القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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