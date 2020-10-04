الحبس 3 أشهر لسيدة خمسينية اعتدت على شرطي وهددته

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بحبس سيدة تبلغ من العمر واحداً وخمسين عاما، خليجية الجنسية، ثلاثة أشهر وذلك بتعديها على رجل شرطة بالقوة والعنف أثناء تأدية عمله وتهديده وذلك بسبب تحرير مخالفة مرورية ارتكبتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمة تعدت على رجل شرطة أثناء تأديته لواجبه وتهديده بقولها " أنا أراويك" وذلك خلال عمله، حيث توقفت مركبة قرب مركبة الشرطة التي يستقلونها خلال العمل، وتبين أن امرأة كانت تقودها، فقالت له "انت ليه بتخالف على كيفك خالفتني من أعطاك الحق تخالفنا"!!، وكان المجني عليه يلبس الزي العسكري وطلب منها مغادرة المكان وتذهب إلى مركز الشرطة وتعترض على المخالفة المرورية، وبعدها حرر محضر بحيثيات الواقعة وسلمه لرئيسه في العمل.

وجاء في أقوال الشاهد وهو من العاملين بالشرطة والذي قرر بأنه كان على رأس عمله في مركز الشرطة، وتبين وجود المتهمة فكانت تقوم بأعمال فوضى وصراخ على موظفي المركز، وكان عليه تدوين إفادة المتهمة حول واقعة تعديها على الشاكي، حيث أقرت بواقعة التعدي اللفظي.

وأثناء قيام الشاهد بتدوين أقوالها على جهاز الحاسوب قامت بضرب يدها بقوة على آلة الطباعة، وسألته عن سبب تدوينه لأقوالها.

واعترفت المتهمة أمام النيابة العامة بالتهمتين المسندتين إليها، وقررت أنه توجد مشاكل بينها وبين الشرطة لوجود مخالفات عليها.

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