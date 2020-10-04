7 أفارقة يهجمون على أفراد من الشرطة بالسيوف والزجاج

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي اليوم 7 زائرين أفارقة، بتهمة الهجوم على عدد من أفراد الشرطة، وإصابة أحدهم أثناء تأديتهم وظيفتهم في مكافحة جرائم المشروبات الكحولية.

وبحسب أمر الإحالة المنظور أمام الجنايات، فإن المتهمين أشهروا في وجوه "الأفراد" سيفين، ورموهم جميعاً بزجاجات خمر كانت بحوزتهم للمتاجرة بها، ما أدى إلى إصابة شرطي منهم في رأسه وتعرضه لكدمات وجروح في الرأس واليد.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة، بأنه يعمل ضمن مرتب قسم جرائم المشروبات الكحولية في إدارة التحريات، وبأنه داهم وزملاؤه في الدورية وقت الحادثة، 3 أشخاص من الجنسية الأفريقية كانوا يبيعون الخمور في ساحة رملية في مجمع دبي للاستثمار. وتم ضبطهم وإيداعهم في مركبة خاصة، إلا أنهم تفاجأوا بعد ذلك بحضور عصابة من الجنسية نفسها يقدر عددهم بسبعة أشخاص هجموا عليهم بالسيوف وزجاجات الخمر، عند محاولة تطويقهم، وأصابوا الشرطي المذكور في رأسه قبل أن يهربوا من المكان.

ويضيف شاهد الإثبات، أنه بمواصلة البحث والتحري من قبل زملائه، تم ضبط أفراد العصابة، وتقديمهم للنيابة ومن ثم للمحكمة التي باشرت اليوم أولى جلسات محاكمتهم.

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