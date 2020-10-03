شرطة دبي تخالف طياراً نظّم حفلاً مخالفاً للتدابير الاحترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت القيادة العامة لشرطة دبي مخالفة بقيمة 10 آلاف درهم بحق طيار يعمل في إحدى شركات الطيران، لتنظيمه حفلاً خاصاً على متن يخت بحضور 25 مدعواً دون مراعاة لاشتراطات السلامة العامة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وإجراءات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بعد أن نشر الحضور مقاطع فيديو على موقع للتواصل الاجتماعي لفعاليات الحفل.

وأكد العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن شرطة دبي استدعت الطيار بعد انتشار مقاطع الفيديو، وأصدرت بحقه المخالفة المالية عملاً بالقرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد العميد الجلاف على أن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية توّقع في بندها الرابع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل من يُقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.

وأكد العميد الجلاف أن شرطة دبي غرمت اثنين من المدعوين في الحفل بعد استدعائهم بمبلغ 5 آلاف درهم لكل منهما، واستدعت باقي المشاركين لإيقاع الغرامة ذاتها بحقهم، تطبيقاً لقرار النائب العام للدولة بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية بحقهم، التي توقع غرامة مالية مقدارها 5 آلاف درهم على المشاركين في التجمعات أو الاجتماعات أو الحفلات المُخالفة للإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكد العميد الجلاف أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون أبداً مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من انتشار المرض، داعياً أفراد المجتمع إلى أهمية الحرص الدائم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم تنظيم الحفلات والمناسبات التي من شأنها أن تساهم في نشر الفيروس.

وأهابت القيادة العامة لشرطة دبي بأفراد المجتمع الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية من خلال الرقم المجاني 901 أو عبر خدمة "عين الشرطة" على تطبيق شرطة دبي الذكي في الهواتف النقالة.

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