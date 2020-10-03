آسيوية تنتحل صفة وسيط عقاري وتستولي على إيجار شقة سكنية

المصدر: البيان الإلكتروني

أحالت النيابة العامة بدبي عاطلة من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنح لانتحالها صفة وسيط عقاري وقيامها بتزوير عقد إيجار شقة سكنية في دبي، واستخدامه في الاحتيال للاستيلاء على أموال المستأجرة "المجني عليها" وحملها على دفع مبلغ 39610 درهما.

وعندما اكتشفت المستأجرة أنها ضحية نصب واحتيال من قبل شركة وهمية، طالبت المتهمة باسترداد أموالها فارتكبت المتهمة جريمة تزوير أخرى. حيث استعانت بآخرين مجهولين لتحرير شيك مزور بنفس القيمة التي دفعتها المجني عليها بنية التغطية على حادثة النصب السابقة.

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