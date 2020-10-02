مدني دبي يسيطر على حريق في قارب

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي، من السيطرة على حريق نشب في قارب بمنطقة جي بي آر في دبي وأسفر عن إصابة واحدة.

وقال مصدر في الدفاع المدني، إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي في الساعة 09:23 صباح اليوم يفيد عن اندلاع حريق في قارب بالقرب من منزال سكاي دايف بمنطقة جي بي آر، وتحركت فرق إطفاء وإنقاذ مركز المرسى على الفور إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقة تبين أن الحادث في قارب داخل البحر وتمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه وتبريده في الساعة 10:00 صباحا.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص تم نقله إلى سيارة الإسعاف ومنها إلى المستشفى وتم تحويل القضية إلى الجهات المختصة لمعرفة سبب الحريق.

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