إلزام مستأجرة بدفع 307 آلاف درهم متأخرات

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد )

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، مستأجرة لأرض، بأداء 307 آلاف و157 درهماً، قيمة إيجارية لأرض امتنعت عن سداد إيجارها لـ 11 عاماً، وذلك بعدما رفعت مالكة الأرض، دعوة بحق المستأجرة، طالبتها فيها بدفع 305 آلاف درهم و243 درهماً، لامتناعها عن سداد إيجار الأرض منذ عام 2009.

وكانت مالكة الأرض أقامت دعوى ابتدائية أمام الدائرة المدنية الكلية، طالبت فيها إلزام المستأجرة بأن تؤدي لها مبلغ 305 آلاف 243 درهماً، وإلزامها بما يترصد بذمتها حتى تاريخ السداد التام، بواقع 75 فلساً للقدم المربعة سنوياً، وإلزامها أيضاً بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنه تم تأجير الأرض للمشكو عليها، وفي عام 2009، سددت القيمة الإيجارية من عام 1996 وحتى عام حتى عام 2009، بمبلغ 156 ألف درهم، ثم امتنعت عن سداد القيمة الإيجارية حتى تاريخ رفع الدعوى.

وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى الدائرة المدنية الجزئية المختصة، وأرجأت الفصل في المصاريف، وبعد الإحالة، حضرت مالكة الأرض بوكيل عنها، وتخلفت المشكو عليها عن الحضور، بالرغم من إعلامها، وقضت المحكمة بندب خبير حسابي، وخلص تقريره إلى أن مستحقات الشاكية لدى المشكو عليها بخصوص الأرض من عام 2009 حتى عام 2020، تبلغ 307 آلاف و157 درهماً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز