سرقة أسلاك كهربائية بـ 188 ألف درهم من مستودع

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي اليوم شابين آسيويين بتهمة سرقة لفات أسلاك كهربائية من مستودع شركة هندسية، تم تقدير قيمتها بنحو 188 ألف درهم.

وأوضحت النيابة أن الشرطة تلقت بلاغا حول واقعة سرقة في مستودع لشركة أعمال كهروميكانيكية في منطقة القصيص الصناعية، وتبين أن اللصوص سرقوا منه 16 لفة أسلاك كبيرة بالقيمة المذكورة، بعد تمكنهم من إتلاف قفل الباب الرئيسي للمستودع بأدوات حديدية.

ولدى البحث والتحري عن هوية الجناة، تم الاستدلال على تورطهم في الجريمة قيد الدعوى، قبل إلقاء القبض عليهم وتدوين إفاداتهم، حيث أقروا بأنهم كانوا يتجولون في منطقة القصيص الصناعية، وتوقفوا أمام أحد المستودعات هناك بإيعاز من أحدهم لسرقته، وعليه ترجلوا إليه، و أتلفوا قفل بابه الرئيسي مستغلين ظلام الليل وخلو المكان من المارة، وتمكنوا من الدخول إلى المستودع وسرقة 16 رول أسلاك نقلوها إلى إمارة مجاورة، ووضعوها في عهدة المتهم الثالث مقابل إعطائه 70 درهما للاحتفظ بها، إلى أن ألقي القبض عليهم.

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