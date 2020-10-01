السجن 7 سنوات لخليجيين قتلا صديقهما بجرعة مخدرات زائدة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان، بالسجن 7 سنوات على شابين من الجنسية الخليجية وهما في أواخر العقد الثاني من عمرهما، وذلك لإقدامهما بتسهيل تعاطي المخدرات والقيام بحقن صديقهما شاب خليجي في نفس عمرهما بجرعة هيروين زائدة أفضت بحياته، و قاما بإخفاء جثة المتوفي وتركها في مركبته بإحدى الإمارات الأخرى.

كما قررت المحكمة بحبس كل واحد من المتهمين ثلاثة أشهر عن تهمة إخفاء جثة المجني عليه، وتغريم كل واحد منهما مبلغ عشرين ألف درهم عن تهمة القيادة تحت تأثر المخدر ومصادرة المواد المضبوطة بحيازة المتهم الثاني.

جرعة مسمومة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى الشرطة يفيد تغيب المجني عليه عن منزل أهله وبعد عملية البحث والتحري من قبل الأجهزة الأمنية المعنية عثر عليه جثة هامدة وهو جالس على مقعد السائق في سيارته الخاصة وقد فارق الحياة في منطقة صحراوية.

وقد أثبت تقرير الطب الشرعي انه قد فارق الحياة نتيجة جرعة زائدة ومسمومة من مادة الهيروين المخدرة، وبالبحث والتحري تبين أن المتهم الأول هو آخر من كان مع المجني عليه وتم ضبطه وبسؤاله بمحضر جمع الاستدلالات بالشرطة، أقر بأنه ومعه المتوفي ذهبا معا إلى عجمان لزيارة صديقهما ثم قاموا جميعا بالذهاب إلى إمارة أخرى لاستلام مواد مخدرة عن طريق موقع أرسل على هاتف المتهم الأول ثم عادوا جميع مرة أخرى إلى منزل المتهم الثاني ثم تعاطوا المادة المخدرة.

وقام المتهم الثاني بحقن المتوفي بإبرة تحتوي على مخدر المورفين وبعدها ظهرت آثار التعب على المتوفي وسقط وتبين لهم أنه توفي نتيجة جرعة زائدة فقاموا بحمله ووضعه بالمركبة ونقله إلى إمارة أخرى وتركه بالمركبة وانصرف كل منهم في حال سبيله.

جرعة مميتة

وأقر المتهمان بتفاصيل الحادثة أمام النيابة العامة والمحكمة، كما عثر في سكن المتهم الثاني على حقيبة تحتوي حقنتين عليهما آثار يشتبه بها وشرائح دوائية.

وذكر تقرير الطبيب الشرعي بأنه لم يتبين بعموم جسم المتوفي أي آثار إصابة أو ما يشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة، كما ثبت من فحص قسم السموم العثور بعينة الدم على مخدر المورفين بتركيز مميت، والعثور بعينة البول على كل من مخدر مورفين وميثادون وكواديين وجميعها مصنفة ضمن جدول المواد المخدرة.

وعليه وجهت النيابة العامة للمتهمين معا تهمة تسهيل تعاطي المادة المخدرة للمتوفي وذلك بأن قاما بشراء الهيروين وتسببا بخطئهما في وفاة المجني عليه وتهمة إخفاء جثة في منطقة صحراوية بعيدة عن الأعين في إحدى الإمارات وتهمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقيلة والحيازة على مادة الهيروين وقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة.

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