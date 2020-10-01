شرطي يشتري 3 ملايين دولار مزيفة بـ 800 ألف درهم

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم عن شروع 3 أفارقة وآسيوي، في الاحتيال على أحد أفراد الشرطة، والاستيلاء على 800 ألف درهم منه، بعد ادعائهم له بحيازتهم 3 ملايين دولار صحيحة يرغبون ببيعها بقيمة أقل من قيمتها في السوق.

وبينت النيابة أن المتهمين حازوا 13 رزمة لأوراق نقدية مزيفة من فئة 100 دولار أمريكي بقصد التعامل فيها محليا، مع علمهم بتزييفها.

إفادة الشرطي

وشهد الشرطي القائم بضبط هؤلاء المتهمين في تحقيقات النيابة، بالتقاء أحد المتهمين مع مصدر للشرطة، وعرض عليه البحث عن مشترٍ لدولارات أمريكية مزورة دون علمه أنها مزيفة، وأبرز له عينة من تلك الفئات النقدية.

مشيرا إلى أن المصدر وافق على ذلك وابلغ الشرطة لاستدراج المتهمين وضبطهم متلبسين بجريمتهم.

وبين الشاهد أنه تم إعداد كمين للمذكورين، وتكليف عنصر اخر من الشرطة بمرافقة المصدر لشراء تلك العملة المزيفة، مقابل مبلغ من الدراهم، بعد الاتفاق على مكان وزمان التسليم والاستلام.

وأفاد أنه بوصول الطرفين إلى المكان المتفق عليه لإتمام الصفقة، تمت مداهمة المزيفين، وضبطهم اثناء استلام 800 ألف درهم من الشرطي، وتسليمه الدولارات المزيفة.

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