شرطة رأس الخيمة تمدد مهلة تخفيض المخالفات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شرطة رأس الخيمة عن تمديد مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50 بالمئة لمدة 10 أيام لتنتهي في 10 أكتوبر الحالي بعد أن كان من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر وذلك بناء على تعليمات اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة راس الخيمة، للمخالفات المرتكبة في 2019 ومادون.

وأكدت شرطة رأس الخيمة بأن هذا القرار جاء بهدف منح أفراد المجتمع فرصة أكبر للاستفادة من هذه الفترة لتعديل وتسوية أوضاعهم و دفع المخالفات المرورية المترتبة علي مركباتهم مشيرا الى انه تم إدراج هذه النسبة مباشرة في النظام المروري الموحد على مستوى الدولة.

وذلك ليتمكن المخالفون من دفع مخالفاتهم من أي إدارة من إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة تسهيلا عليهم و مراعاة لظروف بعد المسافة على البعض منهم كما يمكن دفع المخالفات عبر تطبيق وزارة الداخلية "UAE MOI" طوال أيام الأسبوع وفي أوقات الإجازة الرسمية للاستفادة من فترة الخصم.

وأكدت اهتمامها المستمر بتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز