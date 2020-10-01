المؤبد لمتسوّل اغتصب فتاة

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، برئاسة القاضي سامح شاكر، بالسجن المؤبد على أحد الأشخاص الآسيويين بتهمة الاغتصاب، والحبس ثلاثة أشهر وغرامة 5 آلاف درهم عن تهمة التسوّل، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهم عن أراضي الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وتفصيلاً، رصد شخص آسيوي منزل أسرة المجني عليها في رأس الخيمة، بعدما اعتاد التعاطف من الأسرة والإحسان إليه، ويوم الحادثة رصد المتهم خلو المسكن من الأم بعد خروجها للتسوق، ليبادر بالدخول ومهاجمة البنت الكبرى (17 عاماً) واغتصابها بالإكراه وتعريض حياتها للخطر، لتنتبه شقيقتها الصغرى، وتسارع إلى طلب المساعدة من المارة في الشارع.

تحريات

وفور اكتشاف المتهم هروب البنت الصغرى سارع بالهرب من موقع الجريمة، إلا أن احترافية رجال التحريات كانت سباقة بالقبض عليه خلال ساعات من وقوع الجريمة، عقب تتبع كاميرات المراقبة في الشارع ورصد تحركاته والتعرف على هويته، ليتم القبض عليه والتحقيق معه، وتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة ومنها للمحكمة المختصة. وبمواجهة المتهم خلال تحقيقات المحكمة بتسجيلات كاميرات المراقبة وتقرير الطبيب الشرعي اعترف بما نسب إليه.

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