سرقة 156 ألف كمامة من مستودع

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم عن سرقة 156 ألف كمامة وجه طبية من مستودع في منطقة رأس الخور الصناعية.

ووجهت النيابة إلى 6 آسيويين عاطلين عن العمل تهمة سرقة هذه الكمامات تقدر قيمتها بنحو 150 ألف درهم، وتعود في ملكيتها إلى شركة تجارية، موضحة أن اللصوص استهدفوا المستودع بعد منتصف الليل، وأتلفوا قفل الباب بواسطة مقص حديدي وعتلة ومطرقة، واستولوا على 156 ألف كمامة.

وشهد موظف في الشركة المتضررة، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه تفاجأ لدى حضوره إلى الموقع صباح يوم الثامن عشر من يونيو الماضي، باختفاء الكراتين الموصوفة، بعد ملاحظته بأن قفل باب المستودع لم يكن في مكانه وقت حضوره، وهو ما جعله يؤكد فرضية تعرض المستودع إلى جريمة سرقة، فأبلغ الشرطة التي سارعت وبدأت على الفور بالاستدلال والتحري حول هوية الجناة الذين توصلت إليهم، وألقت القبض عليهم، وأقروا أمامها بمسؤوليتهم عن سرقة الكمامات وبيعها إلى أحد المتهمين من الجنسية عينها.

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