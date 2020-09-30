"مدني رأس الخيمة" ينجح في السيطرة على حريق متطور في كرافانات سكن عمال

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

سيطرت فرق إطفاء من إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء على حريق متطور اندلع في عدد من كرافانات سكن عمال بجوار ميناء رأس الخيمة ومبنى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في منطقة المعيريض ونجحت في إخلاء 44 عاملا من دون أن يسفر ذلك عن أية إصابات بشرية.

وقال العميد محمد عبد الله الزعابي، مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، إن بلاغا ورد لغرفة العمليات في الساعة التاسعة و 40 دقيقة من مساء الثلاثاء يشير الى نشوب حريق في عدد من الكرفانات التي تستخدم كسكن عمالي في منطقة المعيريض، ليتم بناء عليه تحريك فرقة إطفاء من مركز الإدارة إلى المكان، وباشر أفراد الفرقة تحت إشراف المقدم سالم الشاعر، رئيس قسم المراكز، في إخماد النيران المشتعلة في 9 كرافانات باستخدام المياه ونجحوا في السيطرة عليها ومنع انتشارها للكرافانات المجاورة البالغ عددها 21 كرافانا والتي تم عزلها دون أن ينجم عن ذلك أية إصابات جسمانية.

وأضاف: أن السكن يتبع لإحدى الشركات المجاورة لميناء رأس الخيمة ولمبنى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في الإمارة، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد أسباب اندلاع هذا الحريق بعد وتم تسليمه إلى جهات الاختصاص في شرطة رأس الخيمة لاتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات المتبعة وتحديد مسببات هذا الحريق الذي خلف خسائر مادية فقط.

وأشاد العميد الزعابي، بجهود رجال الإطفاء الذين بذلوا جهودا جبارة في مكافحة الحريق والسيطرة عليه ومنع تطوره وامتداده لبقية الكرافانات أو للمنشآت المجاورة.

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