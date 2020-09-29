وفاة قائد دراجة آسيوي في حادث تصادم برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

توفي شاب آسيوي 25 عاما في حادث تصادم وقع بين الدراجة النارية التي كان يقودها في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين وسيارة دفع رباعي بقيادة سائق عربي 25 عاما على شارع الفلية في رأس الخيمة.

وأوضح العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة الذي تواجد في موقع الحادث أن التفاصيل بدأت مع ورود بلاغ إلى غرفة عمليات الشرطة في تمام الساعة الحادية عشرة و48 دقيقة من مساء أمس الإثنين عن وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية ومركبة دفع رباعي وإصابة قائد الدراجة بإصابات حرجة توفي على إثرها في الموقع.

وأضاف أن سيارة الإسعاف الوطني ودوريات الشرطة هرعت فورا إلى المكان، لافتا إلى أنه تم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى تمهيدا لتسليمها لذويه لإقامة مراسم الدفن عليها حسب الأصول المتبعة وتسلمت الجهات المرورية المختصة ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأهاب مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة بالسائقين ومستخدمي الطرق بعدم الدخول إلى حرم الشارع الا بعد التأكد الكلي من خلوه من المركبات والآليات الأخرى منعا لوقوع مثل هذه النوعية من الحوادث المؤسفة التي تحصد أرواح الأبرياء وتحمل المتسببين بها التبعات القانونية وما يترتب عليها من اجراءات وعقوبات يتم اتخاذها بحقهم.

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