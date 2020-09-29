شرطة الشارقة تنقذ 5 أشخاص جرفتهم السيول في وادي شيص

المصدر: الشارقة - البيان

تدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع من المواطنين، والمقيمين مرتادي المناطق الجبلية، إلى ضرورة الابتعاد عن الأودية ومناطق جريان السيول بعد هطول الأمطار، والالتزام بكافة التوجيهات والإرشادات الصادرة من أجهزة الشرطة والجهات المختصة، وذلك من أجل الحفاظ على أمنهم، وسلامتهم، والمحافظة على ممتلكاته.

3 مركبات

جاء ذلك بعد أن تمكنت فرق الإنقاذ بالقيادة من إنقاذ 5 اشخاص عالقين في وادي بمنطقة شيص بمدينة خورفكان، كانوا يستقلون ثلاث مركبات، من بينهم سيارة تستقلها عائلة، بعد أن وصلت فرق الإنقاذ لموقعهم بعد "3" دقائق من تلقيها البلاغ، حيث جرفت مياه الوادي المندفعة بقوة مركباتهم إلى الداخل، بسبب تدفق الوادي المفاجئ باتجاههم، وقد استطاعت فرق الإنقاذ إخراج الأشخاص العالقين في الوادي وإنقاذهم دون إصابات.

كما ناشدت القيادة العامة لشرطة الشارقة قائدي المركبات مستخدمي الطرق الواقعة بالمناطق المرتفعة بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بإجراءات السلامة خلال فترة التقلبات الجوية، وهطول الأمطار وما يصاحبها من عوامل مفاجئة على الطريق قد تتسبب في فقدان السائق السيطرة على مركبته، ما قد ينتج عنه وقوع حوادث بليغة.

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