«رشوة» على خلفية عدم ارتداء كمامة

المصدر: (دبي - رامي عايش)

رفض أحد أفراد شرطة دبي رشوة من زائر آسيوي بقيمة 3 آلاف درهم، مقابل إخلاء سبيله وعدم تحرير مخالفة «عدم ارتداء كمامة الوجه الطبية له»، بعد ضبطه خارج مقر إقامته أثناء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني.

وقال الشرطي، في تحقيقات النيابة التي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، إنه استوقف الشاب المذكور والفتاة التي كانت برفقته، أمام أحد الفنادق، وكان ذلك أثناء تطبيق برنامج التعقيم الوطني، حث لم يتقيدا ببرنامج التعقيم الوطني، ولم يكونا يرتديان كمامة وجه، عطفاً على أنهما لا يحملان تصريحاً بالخروج.

وأضاف إنه بسؤال المذكورين عن سبب وجودهما في المكان خلال فترة التعقيم ومن دون لبس كمامة، أخبره الشاب أنه نزل من الفندق لملاقاة الفتاة، غير أن الشرطي أخبرهما بأنه سيحرر لهما مخالفة نظير عدم تقيدهما بالإجراءات الاحترازية، إلا أن الشاب طلب منه إخلاء سبيلهما وعدم تحرير مخالفة لهما، وعرض عليه 3000 درهم مقابل ذلك.

وتابع الشرطي أنه اتصل بمسؤوله الضابط المناوب، وأخبره بما حدث فطلب منه الأخير إحضارهما إلى مركز الشرطة، وضبطهما أثناء تسليم المتهم «الدفعة الأولى» من المبلغ المتفق عليه، إلى الشرطي المبلغ.

وبسؤال المتهم في محضر الاستدلال عن الواقعة، أفاد بأنه يقطن في الفندق الذي ضبط أمامه، ونزل منه لاستقبال الفتاة، من دون أن يكون مرتدياً الكمامة، مشيراً إلى أنه أخبر الشرطي الذي ضبطه وقتها بأن كمامته وأدوات الوقاية موجودة في الفندق، واعتقد أن المبلغ الذي سلمه إلى الشرطي هو قيمة المخالفة.

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