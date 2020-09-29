انخفاض البلاغات في شرطة بر دبي خلال النصف الأول من 2020

المصدر: دبي- شيرين فاروق

كشف العميد عبد الله خادم بن سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي، أن مركز شرطة بر دبي، سجل 20 ألفاً و900 بلاغ خلال العام الماضي، منها 431 بلاغاً مقلقاً، و180 بلاغاً مجهولاً من إجمالي البلاغات، فيما سجل الربع الأول من العام الجاري 3636 بلاغاً، منها 3607 معلومة والباقي مجهولة، وسجل الربع الثاني من العام الجاري 1567 بلاغاً، منها 1520 بلاغاً معلوماً والباقي مجهول، منوهاً بأن هناك انخفاضاً كبيراً بين النصف الأول من العام الماضي والجاري، في عدد البلاغات الواردة، بنسبة تقارب الـ 25%، وذلك بسبب تطبيق العديد من البرامج الأمنية، وزيادة التوعية، وسد الثغرات الأمنية عبر التعاون مع عدد من الشركاء، كما ساهمت أزمة «كورونا» في الحد من البلاغات.

بلاغات غير مقلقة

وقال العميد عبد الله خادم بن سرور المعصم لـ «البيان» أن:«البلاغات غير المقلقة بدون قضايا الشيكات، سجلت 2960 بلاغاً، وسجلت بلاغات المخدرات 437 بلاغاً، فيما سجلت بلاغات السرقة بأنواعها 270 بلاغاً خلال العام الماضي، منها 208 بلاغات معلومة، و62 بلاغاً مجهولاً، فيما سجلت بلاغات السرقة خلال الربع الأول من العام الجاري، 64 بلاغاً، منها 58 معلوماً و6 بلاغات مجهولة، وفي الربع الثاني، جرى تسجيل 39 بلاغاً، منها 33 معلوماً و6 بلاغات مجهولة، وبلغ عدد بلاغات الشيكات والامتناع عن الدفع خلال الربع الأول، 2719 بلاغاً، فيما سجلت الفترة نفسها 796 بلاغاً غير مقلق، بدون الشيكات، فيما سجل الربع الثاني لجهة البلاغات غير المقلقة بدون الشيكات، 344 بلاغاً، فيما سجلت بلاغات المخدرات في الربع الأول من العام الجاري، 127 بلاغاً، وفي الربع الثاني 53 بلاغاً.

وأكد العميد المعصم، أنه يتم الاعتماد على التقنيات والأنظمة والتطبيقات والحلول الذكية في المجالات الأمنية، في منطقة الاختصاص، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، وتم الاجتماع بمديري المراكز التجارية في منطقة الاختصاص، لمناقشة الظواهر التي تسجل لديهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز