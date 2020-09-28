شرطة أبوظبي: 50 ألف درهم عقوبة قيادة مركبة بلوحات مصطنعة أو مقلدة

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت شرطة أبوظبي قائدي المركبات من السير بمركبات تحمل لوحات أرقام مصطنعة أو مقلدة أو مطموسة.

وقالت الشرطة عبر حسابها الرسمي في تويتر إن القانون رقم 5 لسنة 2020م والمتعلق بحجز المركبات في إمارة أبوظبي يفيد بأن مخالفة قيادة مركبة بلوحات أرقام مصطنعة أو مقلدة أو مطموسة أو تم تغييرها أو استعمالها بطريقة لا تتفق مع التشريعات السارية، ومع تحقق علم قائد المركبة بذلك، فإن المخالف يحال إلى النيابة العامة، والقيمة المالية لفك حجز المركبة هو 50,000 درهم إماراتي.

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