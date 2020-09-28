المؤبد لمدانين بترويج وتعاطي المواد المخدرة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ثبتت المحكمة الاتحادية العليا، أحكام السجن المؤبد والغرامة 50 ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة، في حق متهمين من جنسية أجنبية، أدينا بتهم تتعلق بالترويج للمواد المخدرة وتعاطيها.

وتفصيلاً، فقد وردت معلومات تفيد بحيازة المتهم الأول لمواد مخدرة بقصد الترويج، ليتم إلقاء القبض عليه، وليرشد رجال الشرطة إلى المتهم الثاني، كونه الشخص الذي يقوم بتزويده بالمواد المخدرة، وبناء عليه تم إصدار إذن بالقبض عليه، وبتفتيش مسكن المتهمين، عثر رجال الضبط في مسكن المتهم الأول على أكياس شفافة صغيرة الحجم ومبلغ 1730 درهماً، وعلى أكياس صغيرة ومبلغ 1720 درهماً في مسكن المتهم الثاني.

وبإحالة المتهمين إلى المختبر الجنائي، كشفت عينة بول المتهمين وجود مؤثرين عقليين هما (أمفيتامين – الميثامفيتامين) والمدرجين في الجدول السادس من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة.

وخلال إجراءات التحقيق اعترف المتهم الأول أنه قام ببيع مادة الكريستال المخدرة لأحد الأشخاص على فترات متعددة بمبلغ 100 درهم وأنه يتعاطى ذات المخدر لمدة سبعة أشهر وأنه اشترى المواد المخدرة من المتهم الثاني، بمبلغ 500 درهم.

وباستجواب المتهم الثاني أفاد أنه اشترى مادة مخدر الكريستال من شخص فلبيني الجنسية في أبوظبي بمبلغ 2000 درهم وأنه باع جزءاً منها للمتهم الأول بمبلغ 500 درهم وأنه يتعاطاها.

لتتم إحالتهما إلى المحكمة بوصف أنهما حازا بقصد الاتجار مؤثرين عقليين (أمفيتامين –المفيثاميتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطيا مؤثرين عقليين (أمفيتامين –المفيثاميتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية حضورياً، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد لكل منهما مع الغرامة 50000 درهم عن الجريمة الأولى المسندة، ومعاقبتهما بالحبس لمدة ستة أشهر عن الجريمة الثانية المسندة، مع الأمر بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامهما بالرسوم الجزائية المقررة، فاستأنف المتهمان هذا الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفين بسداد الرسوم القضائية.

لم يرتض المتهمان هذ القضاء وطعنا عليه امام المحكمة الاتحادية العليا، لتصدر المحكمة حكماً برفض الطعن وتأييد احكام الإدانة الصادرة من محكمتي أول وثاني درجة.

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