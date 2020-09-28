شروع في القتل بعد خلاف على موقف سيارة

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي اليوم ثلاثة آسيويين بتهمة الشروع في قتل موظف خليجي، بعد خلاف بين الطرفين على موقف سيارة "مؤجر" في إحدى المناطق السكنية.

وقالت النيابة إن متهما من "الثلاثة" طعن المجني عليه الذي كان برفقة شقيقه وقت الواقعة، مستخدما مفك براغي غرزه في مناطق متفرقة من جسده، فيما اعتدى عليه المتهمان الآخران بالضرب بواسطة حجر رصف شوارع، وطفاية حريق، قاصدين قتله ومحدثين به إصابات تعتبر في "مقتل"، عطفا على تسببهم له بعاهة مستديمة تقدر درجة العجز الناشئ عنها بنحو 15 %.

وشهد المجني عليه البالغ من العمر 37 عاما، أنه بيينما كان يهم بإيقاف مركبته في منطقة سكنية في دبي، برفقة شقيقه الذي كان معه، نشب بينه وبين المتهمين خلاف حول ذلك الموقف، قبل أن يتطور ذلك الخلاف إلى أبعد من النقاش الحاد، حيث تناول أحد المتهمين حجرا يستخدم في رصف الطرق، وضربه على راسه، فيما جثم متهم ثان على صدره بعد سقوطه على الأرض من شدة الضربة، واستخدم أداة الجريمة عينها في الاعتداء عليه، ثم استخدم طفاية الحريق الخاصة بمركبته في الاعتداء عليه، بينما استخدم المتهم الثالث مفك براغي طعنه به عدة طعنات أفقده الشعور بالوعي من شدة الألم، ولم يستيقظ إلا في المستشفى بعد نقله إليه للعلاج.

وأوضح شرطي في التحقيقات النيابية أنه بموجب بلاغ ورد غرفة العمليات، انتقل برفقة زميله في الدروية إلى مكان الواقعة، وفور وصولهما الى هناك شاهدا المتهمين والمجني عليه وشقيقه، وألقي القبض حينها على المتهمين الذين أقروا بمسؤوليتهم عن الاعتداء.

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