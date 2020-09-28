نيابة دبي تحيل 3 متهمين بالسرقة إلى محكمة الجنايات

المصدر: البيان الإلكتروني

أحالت النيابة العامة بدبي 3 متهمين من الجنسية الأفريقية اقترفوا جنايتي السرقة بطريق الإكراه والتهديد، وجنحة انتحال وظيفة عامة، إلى محكمة الجنايات.

وسرق عامل وزوجته عن طريق الإكراه ساعة يد بيضاء اللون والعائدة للمجني عليه - زائر من نفس الجنسية - وذلك بأن قامت الزوجة بالاعتداء على المجني عليه بصفعه على وجهه عدة مرات وشد ملابسه، كما قام المتهم الثالث "هارب" بتهديد الضحية وانتحال صفة رجال الأمن.

و يدعي المتهمين أن سبب الواقعة يعود إلى قيام المجني عليه باستئجار سيارة تعود لأحد المتهمين ولمدة 4 أيام وارتكب فيها مخالفات مرورية قيمتها 1800 درهم. فأمرت النيابة بمعاقبتهم وفقا لقانون العقوبات الاتحادي.

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