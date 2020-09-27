10 أشخاص يقتحمون منزل عائلة خليجية ويتلفون 6 سيارات

المصدر: دبي ــ رامي عايش

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم اتهام خليجيين عاطلين عن العمل، بإتلاف 6 سيارات ودراجة نارية لعائلة خليجية بالاشتراك مع 8 أشخاص آخرين، إثر خلاف بين أحد المتهمين وابنٍ للعائلة.

وبحسب التحقيقات في هذه القضية التي وقعت في مايو الماضي، فإن الخليجيين نفذا جريمتهما بالاشتراك مع 8 أشخاص آخرين، حضروا إلى منزل العائلة الكائن في منطقة الورقاء بواسطة مركبتين، واقتحموه مستخدمين عصي خشبة، وأسلحة بيضاء منها سيوف، وأقدموا على إتلاف المركبات الست والدراجة النارية التي كانت متوقفة جميعها في ساحة المنزل وتعود لأفراد العائلة.

كما دلت التحقيقات أن أحد المتهمين، كان على خلاف مع أحد أفراد العائلة المجني عليها، وهو ما دفعه إلى الهجوم على المنزل بالاستعانة مع أشخاص آخرين اقتحموا المنزل الذي كان مأهولاً بساكنيه وقت الحادثة، لكنهم لم يتجرأوا على الخروج وصد الاعتداء لأن المعتدين كانوا في حالة غضب شديد، وكانوا يقومون بأعمال تخريبية، غير أن بعض أفراد العائلة تعرفوا إلى عدد من المتهمين الذين تتم مشاهدتهم بالمنطقة في العادة.

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