حضرت إلى دبي خصيصاً لاستهداف الفلل.. عصابة "زائرة" تسرق مجوهرات بـ 580 ألف درهم

المصدر: دبي-رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم عن جريمة سرقة مجوهرات وساعات وإكسسوارات ثمينة من منزل مدير خليجي تقدر قيمتها بنحو 580 ألف درهم.

وبينت النيابة أن الجريمة الموصوفة نفذتها عصابة آسيوية "زائرة" مكونة من 6 أشخاص حضروا إلى الدولة خصيصا لتنفيذ جرائم مشابهة تستهدف المنازل والفلل التي غاب أهلها عنها بسبب السفر أو لغيره. ومن بينها الفيلا قيد الدعوى التي تنفرد بمكانها في منطقة عود المطينة، ولا توجد فلل ملاصقة أو مجاورة لها.

تفصيلا، جاء في ملف هذه الجريمة التي وقعت في الأول من يناير الماضي، أن 6 أشخاص بينهم هارب، سرقوا ليلاً من فيلا مدير خليجي كان خارج الدولة مع عائلته، مستندات ووثائق خاصة، 39 إسوارة و 53 خاتماً و 85 حلق أذن و 18 سلسلة عنق، و 8 "بروش" و 5 قلادات، وطقم مجوهرات و "ملعقة " 8 وقطع متنوعة، جميعها من الذهب، عطفاً على سرقة 55 ساعة يد مختلفة الأنواع والماركات، تقدر قيمتها مجتمعة بنحو 580 الف درهم.

وبينت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا وخططوا لعملية السرقة وأعدوا لها العدة، وتوجهوا ليلا إلى فيلا المجني عليه بواسطة سيارة مستأجرة، لتنفيذ عمليات السرقة. وبوصولهم إلى هناك، تسوروا الحائط الخارجي وتسللوا إلى الداخل من خلال نافذة غرفة الطعام الكائنة في الطابق الأرضي، قبل أن يصعدوا إلى الطابق العلوي، ويتلفوا قفل باب غرفة النوم، ويدخلوها، حيث تمكنوا من سرقة خزنة حديدية تعاونوا على إخراجها من الفيلا ونقلوها إلى منطقة صحراوية، واستولوا على محتوياتها الثمينة التي أعيدت إلى أصحابها قبل التصرف بها من قبل الجناة الذين اتفقوا على بيعها للمتهم الهارب بـ 350 ألف درهم بعد أن وعدهم "الأخير" بتسليم المبلغ لهم عندما يعودون إلى موطنهم.

القبض على الجناة

وبموجب بلاغ تلقته الشرطة من المجني عليه الذي عاد للدولة في اليوم التالي للجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف إلى هوية المجرمين في أقل من 48 ساعة، بعد مداهمة مقر سكنهم في أحد أحياء المدينة العالمية في دبي.

اعتراف

وأقر اللصوص لدى إلقاء القبض على 5 منهم، بأنهم خططوا لعمليات سرقة الفلل في دبي، أثناء ما كانوا في موطنهم، ثم حضروا إلى الدولة لتنفيذ تلك العمليات واستأجروا مركبة لتسهيل تحركاهم ونقل المسروقات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز