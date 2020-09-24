شرطة دبي تخالف سيدة عربية نظمت حفلا في منزلها

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت القيادة العامة لشرطة دبي، مخالفة بقيمة 10 آلاف درهم بحق سيدة عربية "مهندسة ديكور"، نظمت حفلاً خاصاً في منزلها دون مراعاة لاشتراطات السلامة العامة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وإجراءات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمشاركة مجموعة من الإعلاميين وفنانة عربية، وذلك بعد أن نشر أحدهم مقطع فيديو على موقع للتواصل الاجتماعي لفعاليات الحفل.

وأكد العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن شرطة دبي استدعت السيدة بعد انتشار مقطع الفيديو، وأصدرت بحقها المخالفة المالية عملاً بالقرار الصادر من سعادة النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد العميد الجلاف على أن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية توّقع في بندها الرابع توقع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل من يقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.

وأشار العميد الجلاف إلى أن شرطة دبي استدعت الإعلاميين والفنانة الذين شاركوا في الحفل لتطبيق قرار سعادة النائب العام للدولة بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية بحقهم، والتي توقع غرامة مالية مقدارها 5 آلاف درهم على المشاركين في التجمعات أو الاجتماعات أو الحفلات المُخالفة للإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكد العميد الجلاف أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون أبداً مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من إنتشار المرض، داعياً أفراد المجتمع إلى أهمية الحرص الدائم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم تنظيم الحفلات والمناسبات التي من شأنها أن تساهم في نشر الفيروس.

وأهابت القيادة العامة لشرطة دبي، بأفراد المجتمع الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية من خلال الرقم المجاني 901 أو عبر خدمة "عين الشرطة" على تطبيق شرطة دبي الذكي في الهواتف النقالة.

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