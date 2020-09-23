شرطة الشارقة تنقذ مواطنين علقت مركبتيهما وسط الرمال بمليحة

المصدر: الشارقة – البيان

أنقذت إحدى دوريات الإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة شخصين علقت مركبتيهما وسط الرمال بمنطقة مليحة بالإمارة، وفق ما أفصح به المقدم راشد بن صندل رئيس قسم الإنقاذ بشرطة الشارقة، بعد أن تلقى القسم بلاغاً يفيد بوجود مركبتين عالقتين في صحراء مليحة يستقلهما مواطنان، وأن عطلاً قد أصاب ناقل الحركة بإحداهما مما صعب على قائدها مهمة إخراجها من وسط الرمال.

وتوجهت على الفور إحدى دوريات الاختصاص إلى موقع البلاغ، وبعد الاطمئنان على حالة قائدي المركبتين الصحية، تم تقديم الدعم اللازم لهما وإصلاح العطل وإخراجهما لمكان آمن.

وأهاب المقدم بن صندل بمرتادي التنزه في المناطق البرية إلى أخذ كافة الاحتياجات الضرورية وأبرزها تلك التي تتعلق بالسلامة، كحقيبة الإسعافات الأولية، وأجهزة الاتصال لسهولة تحديد المواقع، في حالة حدوث أي أمر طارئ، والاتصال على الرقم "999" في طلب المساعدة، وتقديم الدعم اللازم.

من جانبهما أعرب قائدا المركبتين عن بالغ شكرهما وتقديرهما لشرطة الشارقة على سرعة الاستجابة، وتقديمهم الدعم الكامل لهما بكل مهنية، مما أسهم في إنقاذهما من أي مخاطر محتملة في تلك المنطقة النائية.

وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر عند ارتيادهم للمناطق الصحراوية، وذلك بالتأكد من سلامة مركباتهم وصلاحيتها للسير، وعدم التعمق بالدخول وسط الرمال دون الحاجة أو الضرورة.

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