القبض على 9 أشخاص متخصصين في الاحتيال الهاتفي

المصدر: (الشارقة - البيان)

تمكن رجال التحريات في شرطة المنطقة الوسطى بالشارقة من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 9 أشخاص من الجنسية الآسيوية تخصصوا في عمليات النصب والاحتيال، إذ يعمدون إلى إرسال رسائل مزيفة للمتعاملين، أو عن طريق الاتصال الهاتفي، وإبلاغهم بضرورة تجديد بيانات الحساب أو إيقاف الخدمات المصرفية لدى البنك، فضلاً عن تجميد الحساب، وعدم إمكانية سحب الرواتب، ليتمكنوا بذلك من خداع المتعاملين، وبالتالي يقوم صاحب الحساب، بتنفيذ ما يطلبه منه، فيعمدون إلى تحويل الأرصدة من حسابات الضحية إلى حسابات أخرى في بنوك أخرى، ومن ثم إرسالها إلى خارج الدولة.

وتفصيلاً، ورد بلاغ إلى مركز شرطة الذيد الشامل بإدارة شرطة المنطقة الوسطى، يفيد بتعرض شخص للنصب والاحتيال من قبل أحد مجهولي الهوية، والذي اتصل به، وأوهمه بأنه موظف بأحد البنوك ويريد تحديث بياناته، مما مكنه من اختراق حساباته البنكية، وسحب مبلغ مالي قدره 96 ألف درهم من رصيده.

وأشار العقيد حمد الريامي مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة:«أن قسم البحث الجنائي، عمل على تشكيل فريق لتعقب الجناة، والاستدلال على هويتهم، لما يشكلونه من خطر، وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم إلقاء القبض عليهم في وقت وجيز».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز