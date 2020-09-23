الضباب يفاقم حوادث الطرق.. ودعوات للقيادة بحذر

المصدر: دبي - البيان

تلقى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي 2034 مكالمة هاتفية، وسجل 29 حادثاً مرورياً، خلال فترة الضباب بين منتصف ليلة أمس الأول وحتى الـ9 من صباح أمس.

وفي أبوظبي توفي 3 ركاب من الجنسية الآسيوية وأصيب شخصان بإصابات صنفت بالمتوسطة في حادث مروري بين حافلتين كبيرة وصغيرة على طريق الشاحنات «سيح شعيب باتجاه الفاية».

ووقع الحادث بسبب انشغال السائق بغير الطريق للحافلة الصغيرة ما أدى إلى انحرافها عن مسارها واصطدامها بالحافلة الكبيرة أثناء السير على الطريق وتدهورها وإصابة جميع ركابها. كما وقع حادث اصطدام حافلة مع عدد من الجمال على طريق الشاحنات باتجاه منطقة ناهل بسبب تدني الرؤية الأفقية نتيجة للضباب ولم تسجل أي إصابات.

تعليمات

وأكد العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتخفيض السرعات أثناء القيادة في الضباب. مشيراً إلى أن الضباب الكثيف يكون سبباً رئيساً في حدوث الحوادث البليغة ما لم يتم التقيد والالتزام من جانب السائقين بالتعليمات الضرورية للقيادة في هذه الظروف.

مناشداً مستخدمي الطريق ضرورة توخي الحيطة والحذر في هذه الأوقات والالتزام بقواعد الأمن والسلامة.

ونوه العقيد جمعة بن سويدان، إلى الإجراءات الواجب اتباعها خلال القيادة في أوقات الضباب ومنها: خفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات تختلف عن المسافة الاعتيادية، وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة على الانعطاف، وعدم استخدام الأضواء العالية التي تعوق الرؤية للسائقين الآخرين، وأيضاً عدم استخدام الإشارات الـ4 أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط.

تنبيه

وأوضح العقيد جمعة بن سويدان «أن الدوريات المرورية ستكثف من وجودها في الشوارع الخارجية لغرض التنبيه على السائقين بتخفيف السرعات، وكذلك القيام بعملية مسح على طول امتداد تلك الشوارع لمنع وقوف المركبات على كتفي الطريق، والعمل على إبعادها إلى خارج حرم الطريق بعيداً عن مسار السيارات لمنع تعرضها للحوادث.

إضافة إلى أنها ستقوم بالإشراف على تحويل حركة الشاحنات إلى الاستراحات المخصصة لها، ومنعها من السير خلال أوقات الضباب لتلافي المخاطر التي قد تسببها الشاحنات نتيجة القيادة ببطء».

خطورة

ومن جانبه، حث العقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، جميع السائقين على اتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة، مشيراً إلى أن الحوادث المرورية التي تقع أثناء الضباب أو في الأجواء الماطرة تكون خطرة جداً نتيجة تدني مستوى الرؤية.

ودعت شرطة أبوظبي إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق وخصوصاً خلال ساعات تشكل الضباب لتجنب وقوع الحوادث والحفاظ على سلامة الجميع مؤكدة أهمية الالتزام بالقيادة الآمنة والسرعات المقررة على الطرق في هذه الظروف.

وفي الشارقة وقع أمس الأول حادث تصادم متتالٍ بين المركبات شمل 21 مركبة على شارع الإمارات العابر بالاتجاه من إمارة الشارقة إلى إمارة أم القيوين، نتج عنه إصابة شخصين بإصابات بسيطة، وتم التعامل معهما من قبل دوريات أنجاد والإسعاف الوطني.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، سائقي المركبات إلى توخي أقصى درجات الحيطة، واتباع قواعد القيادة الآمنة، وخاصة في الفترات الصباحية، نتيجةً لتشكل الضباب الكثيف الذي قد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية، على بعض المناطق، والطرق الخارجية والسريعة بإمارة الشارقة في مثل هذه الفترات من العام.

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