النيابة العامة توضح جريمة اتفاق عدة موظفين على ترك عملهم بهدف تحقيق غرض غير مشروع

المصدر: وام

نشرت النيابة العامة في الدولة، اليوم، مادة فلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن جريمة اتفاق عدة موظفين على ترك عملهم بهدف تحقيق غرض غير مشروع، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع.

ونوهت النيابة العامة إلى أن المادة 231 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه، إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين العامين عملهم أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع، عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى أو كان الجاني محرضاً، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي.

جدير بالذكر أن نشر هذه المادة الفلمية يأتي في إطار حملة النيابة العامة الاتحادية المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، والمساهمة في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون.

النيابة العامة للدولة توضح جريمة اتفاق عدة موظفين على ترك عملهم بهدف تحقيق غرض غير مشروع https://t.co/5UmpMxBM2v#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/nHP2d8sbrC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 22, 2020

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