شرطة دبي تضبط سيدة خالفت الإجراءات بتنظيم حفل بمنزلها

المصدر: دبي - البيان

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي، سيدة عربية لمخالفتها التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بعد تنظيمها حفلاً خاصاً في منزلها بمشاركة فرقة موسيقية، ومدعوين من الرجال والنساء دون مراعاة لاشتراطات السلامة العامة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

وأكد العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن السيدة خالفت بتنظيمها للحفل القرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم تغريم السيدة مبلغ 10 آلاف درهم عملاً بقرار النائب العام للدولة بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية التي توّقع في بندها الرابع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل من يقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.

وأشار العميد الجلاف إلى أن شرطة دبي استدعت المشاركين في الحفل والفرقة الموسيقية التي أحيت فعاليته، لتطبيق قرار النائب العام للدولة بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية بحقهم، والتي توقع غرامة مالية مقدارها 5 آلاف درهم على المشاركين في التجمعات أو الاجتماعات أو الحفلات المُخالفة للإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكد العميد الجلاف أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون أبداً مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من انتشار المرض، داعياً أفراد المجتمع إلى أهمية الحرص الدائم على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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