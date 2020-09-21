أكثر من 17 ألف مستفيد من منصة "إيفاد"

المصدر: وام

تمكنت منصة "إيفاد" التي أطلقت عام 2017، لتُعنى بشؤون الطلبة المبتعثين من شرطة دبي من تقديم خدماتها لـ 17292 طالبا حتى اليوم، وهي المنصة الأولى على مستوى الدولة التي تقدم حلولا وخدمات استثنائية للطلبة، وتوفر جسراً للتواصل بين المبتعثين وإداراتهم.

وقال العميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إن المنصة أصبحت هدفا ومقصدا من قبل الجهات التعليمية والحكومية، وتوسع نشاطها في العام 2018 لتكون منصة معرفية عبر توسيع فئات المستفيدين، وفي العام2020 تم ترقيتها لتصبح الأولى في الدولة في تقديم خدمات متكاملة للطلبة.

وأضاف انه تم تحويل 70 خدمة تقليدية إلى رقمية ذكية، وأصبحت متاحة على مدار الساعة ومن أي مكان في العالم، وتم اختصار مراحل مرور المعاملات من 12 إلى 3 مراحل فقط، وقلصت التكاليف السنوية التشغيلية للعنصر البشري واللوجستي، من 4 ملايين و675 ألف درهم إلى 817 ألف درهم، واختصرت وقت انتظار الردود على المراسلات من 240 ساعة إلى 24 ساعة.

وأوضح المقدم دكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب، أن حصاد برنامج "المبتعثين" خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بلغ 1034 مبتعثاً، توزعت مقاعدهم بين 56 مقعدا لمستوى الدبلوم، و469 للبكالوريوس، و385 للماجستير، و124 للدكتوراه .

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