5 أعوام سجن لشابين في قضية تعاطي المخدرات

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، برئاسة القاضي سامح شاكر، بالسجن 5 أعوام على شابين من الجنسية العربية، وتغريمهما 20 ألف درهم، في قضية تعاطي المواد المخدرة، وتسهيلها لصديقهما المتهم الثالث في القضية، والذي قضت المحكمة بتغريمه 10 آلاف درهم عن تهمة التعاطي.

وكانت إحدى الدوريات، ألقت القبض على المتهمين في أحد شوارع الإمارة، بعد شكها في سلوكهما، وعدم اتزان أفعالهما، حيث أثبتت نتيجة الفحص الذي أجري لهما، تعاطيهما لمخدر الحشيش والأفيون، وفي التحقيقات، اعترف المتهمان الأول والثاني، بتسهيل التعاطي لصديقهم، المتهم الثالث في القضية.

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