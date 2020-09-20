السجن والإبعاد لعصابة سرقة السيارات في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، برئاسة القاضي سامح شاكر، بالسجن عاماً واحداً، على 4 متهمين من الجنسية الآسيوية، و6 أشهر على المتهمين الـ 5 والـ 6، في قضية سرقة 3 مركبات خلال أوقات التعقيم الوطني، كما قضت المحكمة بإبعاد المتهمين عن أراضي الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى شهر يونيو من العام الجاري، حيث كوّن 6 أشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة، تشكيلاً عصابياً لسرقة المركبات من رأس الخيمة، بعدما سولت لهم أنفسهم إمكانية السرقة خلال فترة التعقيم الوطني.

وفور ورود البلاغ، عملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، على التوصل إلى أفراد التشكيل العصابي، بعد تتبعهم بواسطة كاميرات المراقبة، على طرق الإمارة الداخلية والخارجية، وضبطهم في وقت قياسي، وإلقاء القبض عليهم، حيث تمكن فريق التحريات من تحديد المركبة التي كان يستقلها المنفذون خلال عملية سرقة المركبات الـ 3، ومن ثم التعرف إلى هوياتهم.

واعترف المتهمون بسرقة المركبات خلال مواجهتهم، وتبين أنهم 6 أشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة، وأنهم قاموا بنقل المركبات المسروقة إلى إمارة الشارقة، حيث قاموا بفك إحدى المركبات، تمهيداً لبيعها كقطع غيار مستعملة، فيما تم العثور على المركبتين الأخريين بحالتهما الطبيعية.

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